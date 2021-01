L’ultimo giorno di Trump alla Casa Bianca

19 January 2021 – 16:48

(foto: by MANDEL NGAN/AFP via Getty Images)1460 giorni dopo, il presidente Donald Trump lascerà la Casa Bianca in sordina, senza parata militare e senza partecipare alla cerimonia di giuramento del suo successore Joe Biden. Nel suo ultimo giorno di presidenza ha annunciato un’amnistia per circa cento persone e l’annullamento delle restrizioni di viaggio anti-Covid vigenti, quelle con destinazione Europa e il Brasile.

Mentre Washington, ormai completamente militarizzata, con la presenza di circa 25mila militari della guardia nazionale si prepara alla cerimonia inaugurale di Biden, il Pentagono ha rifiutato, per ragioni di sicurezza, la richiesta di Trump di tenere una cerimonia di saluto con una parata militare e un corteo di suoi sostenitori. Il quartier generale della difesa ha reputato necessario non autorizzare la cerimonia, a seguito del livello di sicurezza massimo in vigore dopo l’assalto a Capitol Hill dello scorso 6 gennaio.

L’ormai quasi ex presidente si recherà, quindi, alla base dell’aeronautica Andrews, a pochi chilometri da Washington, per poi volare in Florida e recarsi nella sua residenza a Mar-a-Lago, da dove, si immagina, seguirà la cerimonia inaugurale di Biden.

Secondo i media statunitensi Trump sta trascorrendo il suo ultimo giorno in ufficio “isolato e nascondendosi al pubblico”. Mentre il suo indice di gradimento è sceso ai livelli più bassi dall’inizio della sua presidenza: secondo le rilevazioni Gallup si attesta al 34%, mentre secondo il Pew Reserch Center è sceso fino al 29%.

L’amnistia di fine mandato

Come da tradizione, il presidente uscente utilizzerà il pardon presidenziale un’ultima volta. Trump dovrebbe concedere l’amnistia a circa cento persone, secondo i media statunitensi, prevalentemente manager o finanzieri colpevoli di truffa, corruzione o reati fiscali. Sembra probabile che non interverrà nei confronti di Rudy Giuliani e del suo ex stratega Steve Bannon né verso se stesso. Sempre secondo quanto riportato dai media statunitensi, un nome plausibile potrebbe essere quello del rapper Lil Wayne, che rischi 10 anni di carcere per possesso illegale di armi da fuoco.

Nella giornata di ieri, invece, Trump ha firmato un ordine esecutivo per revocare le restrizioni di volo imposte ai paesi europei e al Brasile, come misure di contenimento della pandemia di Covid 19. Questo ordine, che entrerà in vigore il 26 gennaio, è già stato osteggiato dal team di Biden che, verosimilmente, lo revocherà appena insediato nella Casa Bianca.

Un altro ordine esecutivo last minute, diretto al governo federale, ha vietato l’acquisto di droni che potrebbero “essere prodotti o contenere software e componenti elettronici particolari, provenienti da avversari stranieri”.

Per finire, tra gli ultimi atti di Trump come presidente si trova anche l’ordine di creazione di un National Garden of American Heroes, che ospiterà le statue di alcuni personaggi della storia nordamericana, e due ordini esecutivi volti ad aumentare le protezioni individuali contro le indagini dei pubblici ministeri.

In uno scarno ma a suo modo divertente comunicato ufficiale della Casa Bianca, intanto, si legge che per l’ultimo giorno di presidenza, Trump “lavorerà dalla mattina presto alla sera e avrà molte chiamate e diversi incontri a cui attendere”. Buon lavoro, allora.

