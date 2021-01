In questi video su TikTok Bridgerton si trasforma in un musical

19 Gennaio 2021 – 14:28

Così la cantante e tiktoker statunitense Abigail Barlow e la compositrice Emily Bear sono partite dai temi e dai personaggi della serie Netflix per realizzare canzoni originali in stile musical che raccolgono milioni di visualizzazioni. Il sogno ora è trasformare il tutto in un’opera pronta per Broadway.Continua a leggere



