I gruppi privati di WhatsApp sono finiti su Google: come evitare truffe e intrusi nella chat

19 January 2021 – 17:12

Il problema è stato risolto da WhatsApp nei giorni scorsi, e riguarda una minoranza di persone, ma dal momento che non è la prima volta che si verifica non è neppure detto che non si ripresenterà in futuro. Meglio dunque è meglio premunirsi; fortunatamente il metodo per rimanere protetti è semplice.

Fonte: Fanpage Tech