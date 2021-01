A marzo arriva Speravo de morì prima, la serie dedicata a Francesco Totti

La nuova produzione originale Sky che omaggia Francesco Totti s’intitola Speravo de morì prima. Prende spunto da Un capitano, il libro che lo stesso Totti ha scritto con Paolo Condò e che è uscito nel 2018 per Rizzoli. Nei panni del mitico giocatore c’è la scoperta cinematografica del 2020 Pietro Castellitto, che in una simpatica clip diffusa in queste ore riceve l’investitura da parte del Pupone, nonostante la rivelazione di essere mancino. Il destro di Totti, infatti, è entrato nella leggenda, ma la soluzione si trova sempre: “Basta girare la tv, ribaltare le immagini”.

Pietro Castellitto, per sua stessa ammissione, è cresciuto nel culto di Francesco Totti, arrivando a dialogare con il poster in cameretta. Ma non è il solo e unico protagonista della serie: da Greta Scarano, che interpreta la moglie Ilary Blasi, a Monica Guerritore, che fa la madre Fiorella; da Gianmarco Tognazzi, che veste i panni di Luciano Spalletti, l’ultimo allenatore del Capitano, a Primo Reggiani alias Giancarlo Pantano, amico storico. Spazio anche ai colleghi: Antonio Cassano e Daniele De Rossi, a cui danno rispettivamente il volto Gabriel Montesi e Marco Rossetti.

Diretto da Luca Ribuoli (La mafia uccide solo d’estate) e scritto da Stefano Bises, Michele Astori e Maurizio Careddu, Speravo de morì prima mostra la fine del lungo percorso di Totti alla guida della Roma, l’ultimo periodo cioè passato con la maglia giallorossa dopo 27 anni di fedeltà ininterrotta e di straordinaria carriera. Accanto alle immagini di archivio, c’è il racconto dei risvolti privati del calciatore, tratteggiato con coraggio e grande ironia anche nei momenti più difficili, soprattutto quelli travagliati prima del clamoroso ritiro. La serie debutta su Sky e Now Tv a marzo.

