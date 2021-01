Windows 10X, addio al Pannello di controllo

18 Gennaio 2021 – 19:48

Una build preliminare di Windows 10X permette di vedere l’interfaccia e le differenze rispetto a Windows 10, come l’assenza del Pannello di controllo.

Fonte: Punto Informatico