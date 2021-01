Lo scanner 3D portatile ad alta precisione (e basso prezzo)

18 Gennaio 2021 – 18:03

Gli amanti della stampa 3D hanno un problema con gli scanner ad alta precisione, che sono troppo costosi oppure non all’altezza per portare a termine lavori di un certo livello. Tra questi due fuochi prova a inserirsi Pop Scanner, strumento ad alta precisione messo a punto dall’azienda cinese Revopoint 3D. Utilizzabile anche da chi non ha esperienza nel campo, poiché fa quasi tutto il software, lo scanner può essere usato con computer e smartphone (tramite l’app dedicata) e offre scansioni con precisione fino a 0,3 millimetri.

Lato creatività, permette scansioni 3D a colori del corpo umano, di volti e di animali, inoltre fornisce diversi aggiornamenti sulla scansione in corso e sul risultato finale per seguire il processo in tempo reale. Pesante 200 grammi, quindi trasportabile ovunque, Pop Scanner ha un’altra carta vincente: costa al momento 225 euro (più altri 45 euro per le spese di spedizioni, al via dal prossimo marzo), prezzo che gli ha consentito di raccogliere 1,2 milioni di euro con una campagna di crowdfunding che sarà attiva per altre due settimane.

