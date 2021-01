La prima foto dei giovani protagonisti di Ghostbusters: Legacy

18 January 2021 – 17:50

Tre ragazzini con la classica divisa da Acchiappafantasmi sono alla guida della mitica Ecto-1, carro funebre riconvertito in auto di ordinanza e diventato cimelio cult: è la prima foto di Ghostbusters: Legacy, il nuovo capitolo della saga che uscirà la prossima estate. I protagonisti dello scatto diffuso in queste ore non sono i cari vecchi cacciatori di fantasmi che ci ricordiamo dai film degli anni ’80 e nemmeno le protagoniste femminili del tanto contestato reboot del 2016, bensì i giovanissimi attori che animeranno la nuova pellicola, ovvero Finn Wolfhard, già celebre per il suo ruolo di Mike in Stranger Things, Mckenna Grace e Logan Kim.

Wolfhard e Grace interpretano i fratelli Trevor e Phoebe, che con la madre Callie (Carrie Coon) si trasferiscono a Summerville, Oklahoma, nella casa ereditata dal defunto nonno: lì scopriranno il segreto che li lega ai Ghostbusters originali. Infatti Legacy è il terzo capitolo della serie, ambientato nello stesso universo narrativo dei primi due del 1984 e 1989, ma che si svolge oltre 30 anni dopo i fatti già visti al cinema. Non mancheranno, però, anche i personaggi di un tempo: torneranno Bill Murray nei panni del dottor Peter Venkman e Dan Aykroyd in quelli di Ray Stantz; inoltre Ernie Hudson sarà di nuovo Winston Zeddemore e Sigourney Weaver Dana Barrett. All’appello mancherà il compianto Harold Hamis, ma gli occhiali tondi di Grace (a destra nella foto qui sopra) sembrano evocare molto da vicino il mitico dottor Egon Spengler.

In questa eredità, molto pesante da portare sulle spalle, gioca un ruolo fondamentale il regista, Jason Reitman, ovvero il figlio di quell’Ivan Reitman che aveva aiutato a ideare e aveva diretto i primi film. Una prova non facile da affrontare, ma che sembra superata a pieni voti: “Mio padre non è uscito molto di casa ultimamente per via del Covid”, ha raccontato Reitman junior a Empire: “Ma ha fatto un test, messo la mascherina e guidato fino alla Sony per vedere il film in anteprima. E poi ha pianto e mi ha detto di essere orgoglioso di essere mio padre”. Le aspettative sono altissime, dunque, anche se per vederne il risultato dovremo attendere qualche mese.

