La New York di Fran Leibowitz, in 20 foto

18 Gennaio 2021 – 18:03

Docuserie, ma anche stand-up comedy; agiografia laica della sua protagonista e lode spassionata per la New York che fu, l’unica città di cui “Non sai rispondere quando ti chiedono perché ci vivi, ma disprezzi chiunque non abbia il coraggio di farlo”: Pretend It’s a City, la nuova serie Netflix firmata da Martin Scorsese, è un’esaltazione di Fran Leibowitz, del suo genio artistico, delle doti di oratrice che l’hanno resa celebre, della misantropia come strumento per analizzare il mondo ma, prima di tutto, come chiarisce il titolo, di una città-nemesi per colei che la racconta.

La New York degli ultimi 70 anni nelle puntate della serie è restituita – tra aneddoti ed esperienze – attraverso il filtro di una donna non comune, che è riuscita a viverne l’anima più underground e genuina, ma con un punto di vista privilegiato frutto di conoscenze e frequentazioni inarrivabili: dai musicisti della scena jazz che ne hanno reso grande il nome, all’ex sindaco Michael Bloomberg. Un affresco nostalgico e appassionato dell’umanità che popolava e popola le strade della Grande Mela, che non può lasciare indifferenti i più nostalgici dei voli transoceanici. Qui abbiamo raccolto alcune foto nostalgiche degli anni di Fran Leibowitz, che piaceranno ai più affezionati amanti di New York City.

The post La New York di Fran Leibowitz, in 20 foto appeared first on Wired.

Fonte: Wired