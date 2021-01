Il videogioco con tutte le sciagure del 2020

18 January 2021 – 17:32

(Foto: 2020 Game)Non c’è dubbio che il 2020 sia stato l’anno più complicato della storia moderna con la pandemia di Covid-19 e altri nefasti eventi che hanno stravolto la quotidianità della stragrande maggioranza della popolazione mondiale. Per riassumere e soprattutto esorcizzare 12 mesi da incubo, è apparso un simpatico giochino gratuito online che si intitola, appunto, 2020 Game.

Con una notevole grafica pixel-art accompagnata da colonna sonora molto gradevole, questo side scroller si può controllare semplicemente con le freccette direzionali (destra e sinistra, su per saltare) dal computer o con comandi touch dallo smartphone. Bastano 5 minuti per completarlo e rivivere il si spera irripetibile annus horribilis.

Tutto inizia dalla tranquillità del 2019 e in Australia, ma bastano pochi passi per entrare nel 2020 con gli incendi che hanno devastato il down under, antipasto molto amaro dell’esplosione della diffusione del Covid-19 con la comparsa delle mascherine per il volto e delle lunghe code davanti ai supermercati per comprare (con difficoltà) i beni di prima necessità.

Superata la quarantena (con la carta igienica che scompare a vista d’occhio) è il momento di affrontare il pesante tonfo dei mercati azionari mondiali e evitare di essere colpiti dal dissacrante attacco di un’antenna 5G spara virus. Dopo aver incrociato alcuni lodevoli riferimenti come il murales ispirato a George Floyd e il simpatico balletto dedicato all’app dell’anno TikTok si passa alla seconda ondata del Covid-19, questa volta armati di siringhe con vaccino che possono mettere ko il virus.

(Foto: 2020 Game)Nell’ultima parte del gioco si superano gli ostacoli delle infinite video riunioni su Zoom e si rivive la lotta delle Presidenziali Usa con il duello tra Donald Trump e Joe Biden. E si ritorna a casa, felici di essere sopravvissuti al 2020, perché cosa potrà mai succedere di peggio nel 2021? Forse un invasione aliena, di zombie e di Godzilla come la chicca nei titoli di coda?

L’autore di 2020 Game è lo sviluppatore Max Garkavyy che ha messo a punto 2020 Game da solo in circa sei mesi.



