Chiavette USB SanDisk, prezzo speciale per poche ore

17 Gennaio 2021 – 16:48

Le chiavette USB SanDisk Cruzer Glide sono in offerta su Amazon con uno sconto importante, ma solo per poche ore: disponibili in tagli da 16 a 256GB.

