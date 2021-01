American Robotics, droni autorizzati al volo automatico

17 January 2021 – 10:00

American Robotics è il primo gruppo ufficialmente approvato dalla FAA per i voli automatici con droni, purché sotto i 400 piedi di altezza.

The post American Robotics, droni autorizzati al volo automatico appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico