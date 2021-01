Il notebook Samsung con la fotocamera sotto lo schermo

16 Gennaio 2021 – 9:23

(Foto: Samsung)Da circa tre anni Samsung sta lavorando a una tecnologia di fotocamera integrata sotto al display e i tempi sembrano maturi per accogliere il primo prodotto sul mercato con a bordo questa soluzione. Solo che non sarà uno smartphone, ma un notebook. E la scelta presenta diversi vantaggi molto interessanti.

Dalla prima demo apparsa nel 2018 il colosso sudcoreano sembra finalmente aver messo a punto il sistema per nascondere un sensore fotografico al di sotto del pannello dello schermo, in modo tale da evitare fori nella cornice (o nel display stesso) o alternative come sistemi periscopici. Sulla pagina di Samsung Display sul social network cinese Weibo è apparso il video (vedi sotto) che racconta quello che viene definito come Samsung Blade Bezel con un rapporto schermo-ingomrbo del 93% con un pannello oled spesso appena un millimetro e con un peso di appena 130 grammi, quasi appunto come una lama.



Il brand cinese Zte era stato il primo a debuttare sul mercato con lo smartphone Axon 20 5G e sarà verosimilmente seguito da altri marchi nel 2021, con Oppo in rampa di lancio. Tuttavia, le prime recensioni hanno evidenziato quanto la tecnologia sia ancora acerba e i risultati ottenuti non siano entusiasmanti in termini di qualità. Il perché è presto spiegato: se l’illuminazione ambientale non è elevata è facile ottenere scatti che vanno bene per un selfie da inviare su WhatsApp, ma niente di più.

Con gli anni la situazione migliorerà, ma la scelta di Samsung di adottare la soluzione su un notebook sembra avere molto più senso. Da un lato, infatti, si ridurranno drasticamente le cornici attorno al display e dunque anche l’ingombro complessivo. Dall’altro, la webcam di un computer portatile è utile per videochiamate, non viene certo utilizzata per ritratti fotografici.

Insomma, una tecnologia molto interessante, che potrebbe contribuire a progettare notebook sempre più sottili e ottimizzati. E non è escluso che la fotocamera sotto lo schermo potrà presto debuttare a bordo dei prossimi smartphone Samsung, come il pieghevole Galaxy Z Fold 3 di alta fascia.

The post Il notebook Samsung con la fotocamera sotto lo schermo appeared first on Wired.

Fonte: Wired