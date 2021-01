Galaxy S21, subito è meglio: ecco i bundle in regalo

16 January 2021 – 10:00

Per chi acquista un Galaxy S21 entro il 28 gennaio è possibile approfittare del regalo composto da auricolari Bluetooth e Galaxy SmartTag.

The post Galaxy S21, subito è meglio: ecco i bundle in regalo appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico