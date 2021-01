Di cosa si parlerà nel live streaming di Fabrica About Future

16 Gennaio 2021 – 9:33

Dopo il primo incontro con le startup Miscusi e Velasca, Fabrica About Future continua con Deliveroo, il noto servizio di food delivery attivo in oltre 500 città nel mondo e The Data Appeal Company, azienda che raccoglie e analizza in tempo reale i dati online di tutti i settori commerciali.

Mercoledì 20 gennaio alle 10.30 Matteo Sarzana, general manager di Deliveroo e Mirko Lalli, founder e Ceo di The Data Appeal Company, due tra i protagonisti del panorama dell’innovazione italiano, racconteranno come i dati possono ispirare e aiutare a immaginare in modo diverso, e a personalizzare servizi, prodotti, pubblicità, creatività e contenuti.

Due imprenditori che stanno scrivendo storie di successo e che sui dati basano in grandissima parte il modello economico ed operativo della propria azienda. Per imparare, ottimizzare, ricercare efficienza, decidere meglio, ma anche e sempre più per creare, inventare.

Il dialogo, guidato da Massimiliano Ventimiglia, Program Director di Fabrica, sarà trasmesso in diretta streaming su Zoom. Per partecipare è necessario iscriversi qui.

I protagonisti

Matteo Sarzana ha iniziato la sua carriera nella pubblicità. Dopo l’esperienza alla Singularity University, un programma di studio nella Silicon Valley che ha lo scopo di formare i professionisti del futuro, ha deciso di dedicarsi al mondo delle startup, curando la comunicazione di alcune delle più importanti aziende italiane.

Oggi è alla guida italiana di Deliveroo, il più grande gruppo mondiale di food delivery, che collabora con oltre 80mila ristoranti e 60mila rider in 12 paesi. È anche keynote speaker nei più importanti eventi italiani che trattano temi legati a tecnologia e innovazione.

Mirko Lalli, invece, è da 15 anni è consulente e formatore nel settore marketing e innovazione digitale nonché speaker internazionale e docente in master e corsi di comunicazione digitale e management per il turismo in diverse università italiane. È stato direttore della comunicazione e marketing in numerose aziende e ha fatto parte del Comitato innovazione turismo del ministero del Turismo. Ha partecipato all’Executive Program di Singularity University in Silicon Valley.

Oggi è a capo di The Data Appeal Company, l’azienda che utilizza tecnologie di ultima generazione per analizzare a fondo l’esperienza e le opinioni delle persone nel mondo reale e digitale e fornire alle aziende nuovi strumenti e informazioni di valore per ottenere migliori performance.

La conversazione rientra nell’ambito di Fabrica About Future, una serie di incontri digitali con startup e aziende italiane, con imprenditori e professionisti di diversi settori, dalla moda al design, dal turismo al food, dall’automotive alla finanza, dalla cultura all’intrattenimento, per ascoltare quali idee e azioni stanno mettendo in atto per navigare nel mare del mondo di oggi.

