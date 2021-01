Covid-19 diagnosticata da Apple Watch? Si, è possibile

16 Gennaio 2021 – 16:48

Smartwatch come Apple Watch o i modelli Garmin e Fitbit potrebbero rilevare i primi indizi di una potenziale infezione da Covid-19.

