Windows 10X arriverà con l’antifurto per il PC

15 January 2021 – 17:53

La funzionalità, battezzata Anti-Theft Protection, ricorda quella nota in passato come Reset Protection disponibile sugli smartphone Windows Phone.

The post Windows 10X arriverà con l’antifurto per il PC appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico