Ripetitore Wi-Fi 3 in 1 a meno di 20 euro

15 January 2021 – 16:41

Amazon propone in sconto un’ottima soluzione per estendere la copertura della rete wireless rispetto al modem di casa: il Wi-Fi Repeater 300.

The post Ripetitore Wi-Fi 3 in 1 a meno di 20 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico