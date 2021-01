Presto un nuovo film animato tratto da Slam Dunk

15 January 2021 – 17:22

Per gli appassionati di basket e non solo, Slam Dunk è un punto di riferimento assoluto. Creata da Takehiko Inoue nel 1990 e conclusasi esattamente 25 anni fa, la saga a fumetti ha reso estremamente popolare questo sport in Giappone, ma soprattutto ha fornito un cult inarrivabile in materia di storie sportive, a maggior ragione dopo la trasposizione animata. È stata realizzata, infatti, dal 1993 al 1996, divenendo un grande successo in tutto il mondo, Italia compresa. Sono molti i nostalgici, dunque, che gioiranno alla notizia di un ritorno della saga dedicata alla pallacanestro.

Lo stesso Inoue, nei giorni scorsi, ha annunciato su Twitter che Toei Animation lavorerà a un nuovo film animato tratto dalle avventure della squadra di basket della Shōhoku High School. Già negli anni ’90 erano uscite ben quattro produzioni definite “film”, ma in realtà si trattava di mediometraggi dalla durata di 30-45 minuti che raccontavano storie slegate dalla serialità canonica di Slam Dunk. Questo nuovo lungometraggio, invece, pare sarà collegato alla storia originale, anche se per ora non sono emersi ulteriori dettagli.

【スラムダンク】

映画になります!#slamdunkmovie pic.twitter.com/jWqvCnASxj

— 井上雄彦 Inoue Takehiko (@inouetake) January 7, 2021

Slam Dunk raccontava le avventure di Hanamichi Sakuragi, un ragazzo un po’ teppista e sfortunato in amore, che entra a far parte della squadra di basket della scuola per tentare di far colpo sulla ragazza di cui è innamorato. Insieme al fratello di lei, il capitano Takenori Akagi, riuscirà a portare il team fino ai campionati interscolastici nazionali e a un vittorioso epilogo. Che cos’è stato poi di tutti questi giocatori? Lo si scoprirà nel film probabilmente, mentre nel frattempo gli appassionati possono ripassare il manga originale che è stato ripubblicato in italiano da Panini Comics.

The post Presto un nuovo film animato tratto da Slam Dunk appeared first on Wired.

Fonte: Wired