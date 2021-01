In questa intervista Dua Lipa si racconta grazie alle domande di Google

15 Gennaio 2021 – 18:03

Ogni generazione ha il suo idolo pop femmile. Alla generazione Z è toccata in sorte Dua Lipa: la cantante britannica è talentuosa, carismatica, bellissima e macina hit, a partire dalla celebre New Rules. La popstar, reduce dal successo del disco Future Nostalgia lanciato in piena pandemia, è impegnatissima ma qui trova il tempo di rispondere alle domande più digitate online da milioni di sconosciuti, nel tradizionale appuntamento con il format Autocomplete Interview di Wired.

Malgrado la popolarità globale, fioccano i quesiti sul nome: l’artista però, sorprendendo molti, confermerà di chiamarsi Dua Lipa anche nella vita: e non ha secondi o terzi nomi. Un utente le chiede se detiene almeno un Grammy e la cantante sottolinea che – per quanto sia sempre un po’ strano dirlo – ne ha vinti già due, entrambi nel 2019. Non suona la chitarra, ma racconta che ha fatto pratica con il violoncello ai tempi della scuola, e apprezza gli anime. Il suo preferito? Ponyo, di cui è ossessionata (ed è subito #teamMiyazaki).

La popstar ha la patente anche se, da buona londinese, ha un ottimo rapporto con i mezzi pubblici e prende lezioni con il vocal coach per ampliare l’estensione vocale.

La domanda sulla parentela non manca mai, ma, al netto delle comuni origini albanesi, Dua Lipa non è imparentata con la collega Bebe Rexha: Lipa ha radici kosovare, mentre Rexha macedoni.

Quali sono le regole fondamentali di Dua Lipa, chiede infine uno sconosciuto random? “Work hard and be nice” risponde l’artista. E non è mica poco.

The post In questa intervista Dua Lipa si racconta grazie alle domande di Google appeared first on Wired.

Fonte: Wired