Il pallone da calcio che non si sgonfia mai

15 January 2021 – 16:54

Foto: nendo.jp – Akihiro YoshidaPensato per massimizzare la partecipazione alle attività sportive e rispondere alle esigenze dei più piccoli che abitano nelle comunità povere del mondo dove spesso è difficile reperire una normale palla da gioco o gli attrezzi necessari per la manutenzione come pompe o toppe per camere d’aria, il pallone da calcio che non deve essere gonfiato è stato ideato dalla collaborazione tra lo studio di design Nendo e l’azienda Molten.

Ispirato alle tradizionali palle di bambù intrecciato giapponesi, My Football Kit è un puzzle formato da 54 pezzi che può essere facilmente assemblato e sebbene le sue parti siano realizzate in polipropilene riciclato e resina elastomerica, risulta essere resistente, morbido e rimbalzante come un tradizionale pallone ma con un’importante differenza: non è dotato di valvola e non richiede aria.

Foto: nendo.jp – Akihiro YoshidaIl sistema di montaggio modulare rende le riparazioni più semplici poiché prevede la sostituzione delle sole parti danneggiate e qualora un pezzo dovesse venir meno, la sua forma rimane invariata.

Consegnato in una confezione piccola e sottile utile per agevolare le spedizioni e ridurre l’impatto ambientale, il kit comprende una sacca per il trasporto e un manuale illustrato creato per essere facilmente comprensibile dai più piccoli.

Foto: nendo.jp – Akihiro YoshidaMy Football Kit sembrerebbe non essere ancora in commercio, infatti, non sono noti dettagli sul listino e disponibilità.

