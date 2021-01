Il kit per imparare a giocare a golf in casa

15 January 2021 – 15:03

Con il blocco imposto a palestre e centri sportivi, sembra difficile da credere ma c’è una categoria specifica che ha registrato un incremento di praticanti: è il golf, disciplina che fa della distanza interpersonale un perno assoluto. Tuttavia si tratta anche di uno degli sport più elitari e costosi di tutti, circoscritto a chi ha talento o un buon saldo sul conto bancario. Problema che può essere risolto con SiTa-X, un kit che consente di simulare l’esercizio e migliorare il proprio gioco, nello specifico per esercitarsi con lo swing e il putt.

Così dopo la pallina smart che agevola l’azione, qui troviamo un sensore integrato nell’impugnatura della mazza che misura e analizza il movimento del golfista e il ritmo dello swing insieme e un sensore per il putt, il colpo più difficile perché per mettere la pallina in buca servono tecnica e sensibilità. A disposizione c’è anche l’app Phi golf, con cui giocare sullo smartphone o proiettando le immagini sulla tv: ci si può allenare su colpi specifici per affinare le qualità mediante l’analisi 3D che include distanza, tempo e percorso dello swing, ma anche sfidare i famigliari o duellare contro altri appassionati sparsi nel mondo. Chi sia interessato a provare SiTa-X può prenotarlo qui al costo di circa 185 euro (comprensivo delle spese di spedizione) e attendere il prossimo aprile per la consegna a domicilio.

The post Il kit per imparare a giocare a golf in casa appeared first on Wired.

Fonte: Wired