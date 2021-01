Chi prenderà il posto di Angela Merkel?

15 Gennaio 2021 – 9:03

(foto: Ipa)Il 2021 sarà anche l’anno che archivierà la stagione politica della “Mutti” d’Europa, la cancelliera Angela Merkel. Se raccogliere la sua eredità è tutt’altro che facile, di certo non mancano i candidati. In vista delle prossime elezioni del 26 settembre, la Cdu (l’Unione cristiano-democratica, il partito di Merkel) si riunisce questo sabato per il suo 33esimo parteitag. L’ordine del giorno è proprio quello di votare il nuovo presidente, figura che avrà buone possibilità di correre alle prossime elezioni federali. Saranno le prime, appunto, che dopo oltre 15 anni non vedranno la partecipazione di Merkel. Una volta che il congresso avrà scelto il nuovo capo del partito, la Cdu dovrà comunque accordarsi con i bavaresi della Csu (Unione cristiano sociale) sul nome del candidato comune per la corsa alla cancelleria 2021. C’è comunque molta attesa di sapere il nome in questa prima fase visto che la Cdu, oltre a essere il principale partito tedesco, governa in Germania dal 2005.

L’elezione del presidente della Cdu è volta a sostituire la presidente dimissionaria Annegret Kramp-Karrenbauer, delfina di Merkel, pesantemente sconfitta alle ultime elezioni amministrative in Turingia nel febbraio 2020, dove ha invece primeggiato Thomas Kemmerich, il candidato supportato da AfD (il partito di estrema destra Alternative für Deutschland). Poco dopo la tornata elettorale AKK, come la definisce la stampa tedesca, ha annunciato la rinuncia alla presidenza (mantenendone le veci durante la pandemia). Adesso la sfida per prendere il suo posto, e quindi ambire alla cancelleria, è essenzialmente fra tre uomini e anime del partito. Si tratta del centrista Armin Laschet, dell’anima più conservatrice Friedrich Merz e del più moderato Norbert Röttgen.

Sfida a tre

Membro della Cdu dal 1979, Laschet è il presidente del land Nord Reno – Westfalia e ha ricoperto incarichi diversi nel partito, a livello locale, statale, federale. Ha sostenuto la cancelliera contro coloro che invece si erano opposti alla politica migratoria del 2015, quando la Germania aveva deciso di aprire le frontiere ai rifugiati in fuga dalla guerra. Per molti è considerato l’erede naturale di Merkel, ma secondo altri dovrebbe ben guardarsi dal supporto di Jens Spahn, attuale ministro della Sanità che è molto popolare tra i giovani della Cdu e che potrebbe quindi essere un suo rivale.

Più nette invece le posizioni di Merz, già battuto nel dicembre 2018, al suo primo tentativo di assumere la guida della Cdu dopo la rinuncia di Merkel (proprio contro Kramp-Karrenbauer, ndr). Non per questo l’avvocato esperto di finanza si è arreso. Merz è noto anche per essersi opposto alle politiche migratorie di Merkel accusandola di aver spostato il baricentro del partito a sinistra. Ex parlamentare e capogruppo della Cdu al Bundestag, il candidato è finora il più popolare nei sondaggi anche se molti membri interni al partito lo stanno abbandonando in vista del voto. Non è un mistero il suo obiettivo di riportare alla Cdu i voti andati di destra andati all’AfD.

Più a sinistra è invece il terzo aspirante: Norbert Röttgen. Entrato nella Cdu da giovane, presiede attualmente della Commissione Esteri del Bundestag, come aveva già fatto nel 2014, dopo esser stato ministro dell’ambiente nel 2009. Intellettuale, è anche uno dei massimi esperti del partito nell’ambito della politica internazionale. Al contrario dell’avversario Merz, anche Röttgen è molto vicino alle posizioni di Merkel e qualora fosse scelto la linea politica della Cdu sarebbe in continuità con la cancelliera.

Seppur non ufficialmente candidato, c’è anche chi fa il nome di Markus Söder, come futuro cancelliere e non come presidente Cdu, visto che il premier bavarese già è a capo della Csu. Finora Söder si è distinto per una linea politica più vicina a Merkel rispetto ai suoi predecessori. Non solo, è anche un personaggio molto popolare in Germania, che potrebbe proprio unificare le due anime – Cdu e Csu – in vista delle elezioni. Tuttavia, se nessuno della terna ufficiale raggiungerà il 50% dei voti si andrà al ballottaggio per sancire il nuovo segretario e la partita resterebbe totalmente aperta.

Fine di un’era

L’elezione della Cdu “è certamente di grande importanza per il Partito poplare europeo (Ppe), per chi si candida a cancelliere, e quindi per tutta l’Europa”, ha affermato Manfred Weber, presidente del gruppo Ppe al Parlamento europeo. Dato che la Merkel non si candiderà alla rielezione nel 2021, il voto federale tedesco, ha detto, “è un momento importante per l’Europa”, dove la cancelliera ha diretto sei mesi cruciali di presidenza del consiglio durante la pandemia.

Di fatto, però, per conoscere chi prenderà la sua eredità bisogna ancora attendere. La Germania, infatti, si prepara a vivere un anno carico di appuntamenti: il 14 marzo le elezioni nel Baden-Württemberg, la regione di Stoccarda, e in Renania-Palatinato. Una prima tornata che sonderà il terreno in vista del 26 settembre. Il nome che uscirà dal congresso questo fine settimana dovrà essere confermato anche dalla Csu e si dovrà sfidare, salvo sorprese, con Olof Scholz, candidato della Spd, con il candidato dei verdi non ancora designato (partito che, però, ha avuto un exploit alle ultime elezioni europee). Insomma, a Berlino – e in Europa – ci si prepara ad una nuova era senza il volto di Merkel e ancora tutta da scrivere.

