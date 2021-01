Arrivano i fumetti con protagonisti Batman e Scooby-Doo

15 January 2021 – 14:04

Il prossimo marzo, negli Stati Uniti, Dc Comics comincia la pubblicazione dei fumetti intitolati Batman & Scooby-Doo Mysteries. Si rinnova così un’insolita alleanza, quella tra l’Uomo pipistrello e la Scooby Gang, uniti per risolvere i misteri più intricati (ma molto spesso fasulli) in cui si imbattono. Si tratta di 24 capitoli digitali che poi, a partire da aprile, si traducono in 12 numeri cartacei, in attesa che arrivino anche in Italia.

Nonostante possa sembrare bizzarro, non è la prima volta che il Cavaliere oscuro e il cagnolone fifone compaiono fianco a fianco: il tutto ha iniziato negli episodi della serie animata del 1972 The New Scooby-Doo Movies, ma di recente abbiamo visto anche il film Scooby-Doo & Batman – Il caso irrisolto, uscito nel 2018. Anche nei fumetti l’accoppiata si è rivelata vincente, grazie alla serie recentemente conclusa intitolata Scooby-Doo Team Up. A occuparsi di questa nuova saga editoriale, invece, saranno gli autori Ivan Cohen e Sholly Fisch, ai quali si affiancano i disegni di Dario Brizuela e Randy Elliott.

“Hanno moltissimo in comune: i vestiti colorati, i cattivi assurdi, il fatto di essere detective superintelligenti – parlo di Batman e Velma, in questo caso – e circondati da compagni diciamo un po’ meno brillanti”, racconta con ironia Cohen. L’importante è, per questi sceneggiatori, sperimentare con trame molto insolite pur mantenendone intatte le caratteristiche fondamentali: “Ho imparato che la chiave è comprendere che cosa c’è nel cuore profondo di ogni personaggio, che cosa lo rende grandioso. Se lo fai, puoi metterli in ogni tipo di situazione, non importa quanto grave o ridicola, e li farai comunque assomigliare a sé stessi”, ha aggiunto Fisch. È un periodo particolarmente fortunato per entrambi i franchise, rilanciati con la pellicola animata Scooby! e, in futuro, il nuovo film The Batman.

