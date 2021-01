WhatsApp: Garante Privacy boccia la nuova policy

14 Gennaio 2021 – 22:48

Il Garante Privacy si è espresso contro la nuova informativa privacy di WhatsApp: le modifiche non sono chiare, serve maggior trasparenza.

