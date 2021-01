Su Instagram sta per tornare il conteggio pubblico dei Mi piace

14 Gennaio 2021 – 20:28

Continua a leggere Il contatore pubblico dei like che metteva davanti agli occhi di tutti il numero di apprezzamenti ottenuti da una foto o da un video era stato eliminato nel 2019 per poi tornare in una forma meno precisa pochi mesi dopo. Gli sviluppatori stanno ora lavorando su una opzione che permetterà agli utenti di scegliere se mostrare o no questo elemento.

Fonte: Fanpage Tech