Ring attiva la crittografia end-to-end per i video

14 January 2021 – 15:41

Ring ha comunicato la disponibilità della crittografia end-to-end per i video (technical preview), ma si deve rinunciare ad alcune funzionalità.

