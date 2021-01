Remcos, il malware fa leva su COVID-19 e vaccini

14 Gennaio 2021 – 19:48

Il codice maligno può estrarre informazioni dal computer della vittima ed eseguire altri malware su richiesta di chi esegue l’attacco.

