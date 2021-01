L’ottima Insecure terminerà con la quinta stagione

14 January 2021 – 12:00

https://www.youtube.com/watch?v=kqCwxtEdJWk

In Italia non ha forse mai raggiunto l’attenzione che merita, ma la serie Hbo Insecure è una delle dramedy più acclamate negli Stati Uniti. La creatura che Issa Rae ha ideato con Larry Wilmore a partire dalla web series Awkward Black Girl, e di cui è anche la protagonista, ha riscritto i canoni televisivi raccontando la società, il lavoro e le relazioni attraverso gli occhi di due giovani donne afroamericane. Nonostante il successo crescente e nove nomination agli scorsi Emmy (compresa quella come Miglior serie comica), in queste ore è arrivata la notizia che Hbo ha deciso di staccare la spina: l’imminente quinta stagione sarà dunque l’ultima.

“Issa ha trasformato le insicurezze in una memorabile forma comica. Questa serie è incisiva, fatta con il cuore; e ha saputo intercettare l’animo degli spettatori grazie al profondo lavoro personale che le produttrici, il cast e gli sceneggiatori vi hanno infuso”, ha dichiarato la vicepresidente alla programmazione Hbo Amy Gravitt. “Sono molto emozionata per questa quinta e ultima stagione! Non avremmo potuto raccontare una storia completa senza il meraviglioso sostegno del nostro pubblico e la fiducia di Hbo”, ha scritto in un tweet la stessa Rae, confermando l’idea che il nuovo ciclo di episodi darà una fine compiuta alle avventure della protagonista e degli altri personaggi. La quinta stagione dovrebbe debuttare in primavera.

Se da una parte finisce Insecure, dall’altra è certo che la carriera di Issa Rae è destinata a brillare ancora a lungo. Dopo aver partecipato negli anni scorsi a film come La piccola boss e The Lovebirds, l’attrice e sceneggiatrice sarà in futuro impegnata in diversi progetti sempre Hbo: sarà, infatti, produttrice del programma comico A Black Lady Sketch Show e del documentario sulla rappresentazione delle persone black in televisione Seen & Heard; inoltre, sta lavorando a una sitcom ispirata al podcast Nice White Parents e a una serie con Dwayne Johnson sul backyard wrestling, ovvero il wrestling a basso budget praticato nei cortili delle case americane, soprattutto quelle popolari.

The post L’ottima Insecure terminerà con la quinta stagione appeared first on Wired.

Fonte: Wired