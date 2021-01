Google, acquisizione Fitbit: questa volta è fatta

14 January 2021 – 15:45

Via libera definitivo alla stretta di mano: dopo oltre un anno si completa l’acquisizione di Fitbit da parte di Google, un affare da 2,1 miliardi.

