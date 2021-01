Fire TV Cube: sconti e vantaggi al cubo

14 January 2021 – 10:35

Fire TV Cube consente di controllare la tv anche senza avere il telecomando a portata di mano: più di una Fire TV Stick, con lo sconto del 25%.

Fonte: Punto Informatico