Evernote, una nuova Home piena di widget

14 January 2021 – 18:40

Home è la nuova dashboard di Evernote che mostra una serie di widget per l’accesso rapido alle varie funzionalità dell’applicazione di note-taking.

The post Evernote, una nuova Home piena di widget appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico