Cosa ha detto il fondatore di Twitter sulla sospensione di Trump

14 Gennaio 2021 – 21:13

Jack Dorsey, ad e co-fondatore di TwitterJack Dorsey, amministratore delegato e cofondatore di Twitter, ha rotto il silenzio dopo la sospensione dell’account personale del presidente uscente degli Stati Uniti Donald Trump. Con un thread di tweet ha spiegato come il blocco sia la decisione più giusta che Twitter potesse prendere.

I do not celebrate or feel pride in our having to ban @realDonaldTrump from Twitter, or how we got here. After a clear warning we’d take this action, we made a decision with the best information we had based on threats to physical safety both on and off Twitter. Was this correct? — jack (@jack) January 14, 2021

“Non festeggio né mi sento orgoglioso di aver bandito Donald Trump”, scrive Dorsey, che tuttavia afferma che “quella era la decisione giusta per Twitter. Abbiamo affrontato circostanze senza precedenti e insostenibili, che ci hanno imposto di concentrare tutte le nostre azioni sulla sicurezza pubblica”. Per il fondatore del social network le conseguenze fuori dalla rete di un discorso online sono reali. E per questo ha deciso di agire.

Tuttavia, Dorsey confessa che ritiene che “un blocco sia un fallimento” degli sforzi per “promuovere una sana conversazione” e riconosce il fatto che il social network deve imparare a “guardare in modo critico alle incongruenze delle nostre regole e alla loro applicazione”. L’azione intrapresa “segna un precedente che io reputo pericoloso: il potere che un individuo o un’azienda hanno sopra una parte della conversazione pubblica globale”.

Secondo il creatore di Twitter soluzioni estreme come il ban sono misure che “ci dividono e che limitano le possibilità di spiegare, di riscattarsi, di imparare”. D’altro canto riconosce che un social network è una parte della conversazione pubblica in rete e che nel caso specifico delle azioni di sospensione intraprese da molte piattaforme dopo l‘assalto al Campidoglio il 6 gennaio, non c’è stato un coordinamento. E benché ci sia differenza tra un governo che censura un contenuto e una piattaforma privata che lo oscura, Dorsey ammette che la percezione delle persone è la stessa e perciò bisogna lavorare per costruire un sistema trasparente e di regole condivise.

Il ritorno di Trump

Le parole di Dorsey arrivano poco dopo che Donald Trump è tornato a parlare su Twitter in un video pubblicato tramite il profilo social della Casa Bianca.

Il tweet, dapprima rimosso preventivamente a causa dell’elevato rischio di violenza che potrebbe scatenarsi in questi giorni per le vie di Washington, è stato successivamente ripristinato poiché non violava le regole di Twitter. Un portavoce ha precisato che l’oscuramento è stato applicato per impedire a Trump di scavalcare il divieto utilizzando altri account ufficiali, come quello della Casa Bianca.

“… demonstrably engage in ban evasion or share content that otherwise violates the Twitter Rules.” (2/2) — Dylan Byers (@DylanByers) January 14, 2021

The post Cosa ha detto il fondatore di Twitter sulla sospensione di Trump appeared first on Wired.

Fonte: Wired