Airbnb annulla tutte le prenotazioni a Washington per la settimana del giuramento di Biden

14 January 2021 – 11:33

View of Capitol Building at sunset, seat of United States Congress, 1827, Washington DC, District of Columbia, United States of America, 19th century.C’è tensione nelle strade di Washington che con l’avvicinarsi del 20 gennaio, giorno in cui Joe Biden effettuerà il giuramento e si insedierà alla Casa Bianca come 46esimo presidente degli Stati Uniti. La polizia teme disordini da parte di esponenti dell’estrema destra. Per questo, nelle ultime ore, Airbnb ha annullato tutte le prenotazioni di case e stanze nella capitale degli Stati Uniti per tutta la prossima settimana.

https://twitter.com/bchesky/status/1349393607745286146?ref_src=twsrc%5Etfw

La notizia arriva direttamente dall’amministratore delegato di Airbnb, Brian Chesky, che con un tweet informa della decisione presa dalla società. Dopo l’assalto al Campidoglio, la compagnia ha già preso posizione sospendendo gli account degli utenti coinvolti nei fatti del 6 gennaio. Tuttavia, per assecondare la richiesta delle autorità di non recarsi a Washington il 20 gennaio, Airbnb ha bloccato la prenotazione di un alloggio nell’area metropolitana di Washington per l’intera settimana che culminerà con il giuramento di Biden.

La società ha assicurato pieni rimborsi agli host e ai clienti. La misura sarà estesa anche all’altra piattaforma del gruppo, HotelTonight.

The post Airbnb annulla tutte le prenotazioni a Washington per la settimana del giuramento di Biden appeared first on Wired.

Fonte: Wired