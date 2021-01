10 startup su cui scommette il Fondo nazionale innovazione

14 January 2021 – 14:15

L’Information Technology dovrebbe avvalersi anche di esperti in digital marketing Foto di StartupStockPhotos da PixabayUna sinergia di investimento in grado di mobilitare 6,56 milioni di euro a beneficio di dieci startup: è il risultato dell’ultimo accordo pubblico-privato tra Cdp Venture capital ed LVenture Group, che favorirà l’innovazione digitale in vari settori, dalla moda all’edilizia, dalle assicurazioni al food delivery e non solo. Il coinvestimento si avvale di fondi pubblici per 2,46 milioni di euro e delle risorse provenienti dalla holding quotata sul Mta di Borsa Italiana (750mila euro), a cui si sono aggiunti diversi investitori professionali.

L’operazione ha visto l’impiego del Fondo Acceleratori e il Fondo Italia Venture II, dotati complessivamente di 135 e 150 milioni di euro ciascuno, all’interno del Fondo nazionale per l’innovazione da un miliardo. In questo ambito, peraltro, Cdp Venture capital ha attivato a inizio anno un nuovo strumento: il Fondo rilancio startup da 200 milioni. Attraverso un apposito portale investitori regolamentati o qualificati possono segnalare startup e pmi innovative che abbiano recentemente concluso un round di investimento con gli stessi, o stiano per concluderlo, per ricevere un finanziamento.

Le iniziative finanziate

Le dieci startup che hanno appena chiuso il fundraising appartengono al portafoglio di LVenture Group. Due guardano al mondo dell’ospitalità: Besafe Rate permette ai clienti degli alberghi di prenotare una tariffa assicurata in caso di cancellazione, garantendo i guadagni alla struttura ricettiva; Vikey consente l’apertura da remoto delle porte di case vacanze, hotel e bed and breakfast, grazie a soluzioni hardware e software.

In ambito retail, eShoppingAdvisor aiuta a trovare i migliori ecommerce in base al prodotto desiderato e le piattaforme ad accrescere la propria reputazione; DrexCode permette di noleggiare capi di abbigliamento e accessori firmati, con servizio di stylist; l’ecommerce Shampora permette di creare e acquistare prodotti per capelli personalizzati grazie a un assistente virtuale che analizza le loro specifiche esigenze. Infine, Offlunch è servizio di food delivery rivolto ai dipendenti delle aziende per ordinare in modo facile ed economico il pranzo in ufficio.

In ambito business, l’app Confirmo digitalizza i processi relativi al consenso informato; EdilGo è un software di e-procurement per l’industria delle costruzioni; Insoore aiuta le compagnie assicurative e le aziende di fleet management a ottimizzare il processo di gestione dei sinistri, mentre Ipervox facilita la creazione di applicazioni vocali aiutando le aziende a farsi trovare su Amazon Alexa, Google e Siri.

