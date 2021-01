Un saggio analizza le derive autoritarie del virus che ha messo in ginocchio le democrazie

Quello che segue è un estratto del primo capitolo di COVID-19 and Public Policy in the Digital Age, documento pubblicato nel dicembre 2020 da Routledge India e firmato da Andrea Monti e Raymond Wacks.Benché abbia un profilo internazionale, c’è molta Italia al suo interno e costituisce una sintesi organizzata dei problemi causati (e fatti emergere) dalla pandemia.

Racconta del pericolo per i diritti fondamentali, e delle derive autoritarie di Paesi democratici. Di vaccine nationalism e della paralisi occidentale nell’uso delle tecnologie digitali. Del ruolo degli scienziati e dell’abuso della scienza nell’assunzione di scelte e responsabilità politiche.

Capitolo 1 – Affrontare il contagio

La velocità a cui viviamo oggi – grazie, in gran parte, all’internet – ha cambiato il mondo per sempre. Comunichiamo e facciamo affari online in un batter d’occhio, e la nostra personalità è plasmata dai social media. La gratificazione quasi istantanea dei nostri bisogni e delle nostre aspettative è diventata un’ossessione dalla quale non possiamo più liberarci. In borsa le fortune si fanno o si perdono in pochi secondi; la logistica muove le merci attraverso i continenti in giorni, se non in ore. Anche la morte brandisce la sua falce ad alta velocità: le armi e gli ordigni controllati a distanza permettono di combattere in modo rapido e senza sacrificare soldati sul campo di battaglia.

Il ritmo è tutto. La vita è vissuta seduti sul seggiolino di una giostra che gira vorticosamente, senza cinture di sicurezza. Questa è la norma nella maggior parte dei paesi sviluppati. Poi, un giorno, arriva il Covid-19 e la giostra si blocca all’improvviso. I governi di tutto il mondo rispondo alla crisi con la paralisi, e noi siamo scagliati in un vortice di paura e incertezza. Piuttosto che dal virus in sé, molte delle sfide poste dalla malattia derivano dalle reazioni politiche e dalla fragilità dell’infrastruttura industriale, economica e finanziaria globalizzata. Il bilancio dei morti e la stagnazione dell’economia sono abbastanza evidenti, ma la pandemia ha generato altri danni, spesso oscurati dalle luci lampeggianti delle ambulanze che trasportano i contagiati verso il loro destino.

Nella ricerca di una soluzione rapida – una necessità fondamentalmente politica – alcuni governi hanno avuto un atteggiamento problematico verso lo stato di diritto. Limitando la libertà individuale per difendere la salute pubblica, hanno infatti indebolito tanti diritti civili.

La paura irrazionale, seppur comprensibile, del virus ha generato il desiderio di cercare un colpevole. Il sospettato principale è la Cina, accusata di una serie di trasgressioni, tra cui la copertura dell’esistenza dell’epidemia e la sua estensione, e l’uso di politiche totalitarie per arginarla. Ma contestazioni analoghe hanno riguardato anche la società occidentale, i cui governi sono stati accusati di adottare tattiche da Stato di polizia o di perseguire un approccio anti-scientifico nel contrasto al contagio. I legislatori e i loro consulenti non avrebbero dovuto pensare di essere in una posizione migliore rispetto ai loro cittadini per calcolare i costi e i benefici della quarantena o di altre contromisure.

Nazionalismo

Consentire scelte gestite dai governi locali non è, tuttavia, un invito al separatismo o alla secessione che, pure, hanno fatto a lungo parte della storia di numerose nazioni. Prima della pandemia, gli esecutivi erano sostanzialmente in grado di controllare le pressioni centrifughe. Il virus, tuttavia, ha scatenato tendenze separatiste che minano anche la stabilità internazionale. In Italia le ambizioni secessioniste delle regioni del Nord si sono placate, ma i governatori locali hanno sfruttato la pandemia per aumentare la loro autonomia emanando ordinanze regionali in diretto conflitto con il governo centrale e impadronendosi di poteri di sicurezza pubblica al di fuori della loro autorità.

Il nazionalismo ha trovato nuova forza nella pandemia sia come una sorta di “autodifesa” di ultima istanza, sia come strategia politica. Durante l’apice del contagio nell’Ue, Paesi membri hanno bloccato reciprocamente la consegna delle mascherine dimenticando lo “spirito di comunità” che dovrebbe mantenere l’armonia europea. Allo stesso tempo, nonostante le dichiarazioni sull’importanza di disponibilità globale di una cura, il nazionalismo ha contagiato anche l’approvvigionamento dei vaccini.

Geopolitica

La pandemia ha avuto anche un impatto geopolitico. In base al diritto umanitario internazionale, gli Stati sovrani hanno il dovere di tenere il tema della salute pubblica al di fuori dei contrasti politici. È, infatti, sostenibile che una violazione di tale obbligo costituisca un crimine contro l’umanità. Questa conclusione non è così inverosimile come può sembrare; un virus è un’arma, e le armi difendono la sicurezza nazionale.

Compressione dei diritti individuali

Non sorprende, quindi, che gli americani considerino il monitoraggio della malattia anche da questa prospettiva, il che inevitabilmente riapre la tradizionale discussione sulla misura nella quale i diritti fondamentali possono essere legittimamente limitati per proteggere la sicurezza nazionale. Gli individui apprensivi sono naturalmente più disposti a tollerare limitazioni della loro libertà se ritengono che tali restrizioni possano garantire maggiore sicurezza. Allo stesso modo, accetteranno il passaggio a una dimensione educativa, di intrattenimento, sport, alimentata dall’Internet, così come il trasferimento della vita e del lavoro da luoghi pubblici a spazi privati.

Le variazioni nelle strategie anticontagio sono quindi il prodotto della politica, della natura dei regimi, così come delle circostanze che circondano la diffusione della malattia. La tecnologia digitale è stata fondamentale per contenere il virus e le sue conseguenze sociali.

Le democrazie occidentali, soffocate da un onnipresente “principio di precauzione”, non sono riuscite a incoraggiare l’accettazione sociale della tecnologia dell’informazione. C’è stata anche una certa riluttanza a riconoscere il successo dei Paesi dell’Estremo Oriente nella lotta contro il virus,

Una discussione dettagliata di questi problemi va oltre lo scopo di questo libro, ma nelle pagine che seguono rifletteremo sulle conseguenze dei casi più eclatanti.

Raymond Wacks è professore emerito di Law and Legal Theory

all’università di Hong Kong. È un’autorità internazionale in materia

di privacy e protezione dei dati personali, argomento su cui ha scritto

decine di saggi e articoli scientifici fra i quali Protecting PersonalInformation, (Hart Publishing, 2019). Nel 2020 Oxford

University Press ha pubblicato la sesta edizione del suo lavoroUnderstanding Jurisprudence.

Andrea Monti è avvocato, scrittore e studioso di High Tech Law. Esperto di bioinformatica, diritto delle telecomunicazioni e delle tecnologie dell’informazione, lavora per strutture di ricerca, software house internazionali, operatori telefonici, internet provider, società internazionali di consulenza, gruppi bancari, gruppi editoriali e case editrici. Collabora con diverse università (in particolare, con quella di Chieti e di Roma) e pubblica i suoi articoli su riviste scientifiche internazionali e italiane.

