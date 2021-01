Il ragazzo che ha perso la password di 7002 Bitcoin

13 January 2021 – 7:00

Un programmatore ha dimenticato la password dietro cui cela 7002 Bitcoin, ed il suo non è un caso isolato: il 20% dei Bitcoin è inaccessibile.

The post Il ragazzo che ha perso la password di 7002 Bitcoin appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico