Finalmente c’è la trama della serie tratta dal Signore degli anelli

Finora l’ambiziosa serie (di Amazon Prime Video) a partire dai diritti sulla saga de Il Signore degli anelli è rimasta avvolta nel più assoluto mistero. Sì, qualche indizio sull’ambientazione c’è stato, così come l’annuncio di un imponente cast di oltre venti attori principali. Ma, nel complesso, poca roba. E i fan volevano di più. Oggi sono stati accontentati. Nelle scorse ore, infatti, è apparsa online la prima descrizione ufficiale della produzione: “L’imminente serie Amazon Studios porta sullo schermo per la prima volta la tanto favoleggiata Seconda era della storia della Terra di Mezzo”, si legge nella sinossi.

Ok, fin qui niente di nuovo, dato che l’ambientazione nella Seconda era era già cosa nota. Però, seguono nuovi dettagli: “Questo dramma epico si svolge migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e Il Signore degli anelli di Tolkien e porterà gli spettatori indietro in un’epoca in cui grandi poteri vennero forgiati, regni assursero alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi vennero messi alla prova, le speranze erano appese a fili sottilissimi e la più grande minaccia mai sgorgata dalla penna di Tolkien minacciava di coprire il mondo nell’oscurità”, si continua a leggere nella descrizione della trama. Il riferimento è a Sauron, il primo servitore del signore oscuro Morgoth, che proprio in questo periodo sale al potere per poi venire sconfitto a conclusione di quest’era, come mostrato nelle prime scene de La compagnia dell’anello.

C’è dell’altro: “Dopo un iniziale periodo di relativa pace, la serie segue un gruppo di personaggi, sia conosciuti sia inediti, mentre affrontano il tanto temuto ritorno del male nella Terra di Mezzo. Dalle oscure profondità delle Montagne nebbiose alle maestose foreste della capitale degli elfi Lindon, fino alla mozzafiato isola-regno di Númenor e ai confini più estremi della mappa, questi regni e questi protagonisti scolpiranno un destino che, dopo la loro scomparsa, vivrà ancora molto a lungo”. L’ufficialità rispetto alle vicende narrate fa ben sperare nel poter gustare presto qualche immagine in anteprima. Intanto, i più ottimisti confidano di vedere la prima stagione de Il Signore degli anelli alla fine del 2021.

