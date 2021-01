Come funziona Leggilo dopo, la sezione di WhatsApp che ti libera delle conversazioni senza lasciarle

13 Gennaio 2021 – 20:28

Della novità si parla da tempo, così come del fatto che sia in dirittura d'arrivo su tutte le versioni della piattaforma. La sezione permetterà di archiviare le conversazioni impedendo loro di tornare attive anche quando al loro interno vengono inviati nuovi messaggi, e tornerà utile per gestire gruppi particolarmente affollati.



Fonte: Fanpage Tech