CES 2021: Lenovo annuncia nuovi ThinkBook

13 January 2021 – 12:40

Lenovo ha presentato al CES 2021 di Las Vegas quattro nuovi ThinkBook, tra cui il ThinkBook Plus Gen 2 con schermo secondario E Ink da 12 pollici.

