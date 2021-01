CES 2021: ASUS ROG annuncia tre gaming laptop

13 January 2021 – 18:14

ASUS ha presentato al CES 2021 di Las Vegas tre nuovi gaming laptop ROG con processori AMD Ryzen 5000 Mobile e GPU NVIDIA GeForce RTX 30.

The post CES 2021: ASUS ROG annuncia tre gaming laptop appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico