Call center Immuni, via libera dal Garante Privacy

13 January 2021 – 7:30

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha dato il via libera al call center di Immuni: il servizio, al netto della sua utilità, è approvato.

The post Call center Immuni, via libera dal Garante Privacy appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico