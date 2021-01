Aruba e Leonardo, cloud sicuro e made in Italy

13 January 2021 – 15:45

Aruba e Leonardo siglano una importante partnership sul cloud per arrivare a proporre soluzioni che ambiscono a PA, Difesa e grandi organizzazioni.

Fonte: Punto Informatico