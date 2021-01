Amazon rimuove dal suo ecommerce i prodotti legati a QAnon

13 Gennaio 2021 – 0:13

(Photo by Stephanie Keith/Getty Images)Amazon ha dichiarato guerra ai cospirazionisti di QAnon. Dopo aver tolto il servizio di hosting dal suo cloud di Aws al social network Parler, il colosso dell’ecommerce ha deciso di fare un po’ di pulizia tra i prodotti in vendita sul suo portale, rimuovendo tutti quelli che in qualche modo sono correlati alla teoria QAnon.

Secondo quanto riportato dal New York Times un portavoce della società avrebbe spiegato che l’intero processo potrebbe richiedere alcuni giorni e che in questo lasso di tempo alcuni prodotti potrebbero ancora essere disponibili.

I venditori che continueranno a mettere in vendita articoli collegati alla teoria complottista, cercando così di aggirare le regole della piattaforma, se individuati saranno soggetti a provvedimenti da parte del portale che andranno dalla sospensione temporanea al divieto permanente e globale di vendita su Amazon.

Le politiche di Amazon vietano la vendita di prodotti che “promuovono, incitano o esaltano l’odio o la violenza nei confronti di qualsiasi persona o gruppo”. Nonostante queste regole, però, con una semplice ricerca sono facilmente reperibili moltissimi prodotti come felpe, bandiere, magliette, cappellini e libri che hanno come fil rouge la costruzione teorica di QAnon.

Questo nuovo divieto coinvolgerà principalmente i libri autopubblicati che diffondono la teoria complottista. Questi saranno i primo prodotti che Amazon rimuoverà dal suo portale. Successivamente il divieto si allargherà a tutto il merchandising collegato a QAnon.

Una prima ricerca di Amazon ha evidenziato come 7 venditori di prodotti collegati alla teoria hanno cercato di mimetizzarsi utilizzando il nome Wwg1wgA acronimo della frase che identifica il pensiero del gregge Where we go one, we go all, che tradotto in italiano diventa Dove va uno, andiamo tutti. Fin dalla sua comparsa tra le bacheche di 4chan nel 2017, la teoria del complotto ha attirato l’attenzione degli attivisti conservatori molti dei quali erano tra i sostenitori di Donald Trump che hanno preso parte all’assedio del Campidoglio.

