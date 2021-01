Airbnb ha bloccato le prenotazioni a Washington nella settimana dell’insediamento di Biden

13 January 2021 – 16:54

La decisione è stata presa dall’azienda in queste ore su richiesta delle autorità locali e federali, per evitare che potenziali rivoltosi possano presentarsi all’appuntamento traendo vantaggio del noto portale per gli affitti a breve termine e delle sistemazioni che mette comodamente a disposizione nell’area.Continua a leggere



Fonte: Fanpage Tech