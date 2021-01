Una giornata con lo Huawei MateBook 14 AMD, un computer indispensabile

12 Gennaio 2021 – 6:23

di Simona Sansovini, musicista, fashion e social media personality

Musica. La mia giornata, anzi tutte le mie giornate, sono piene sostanzialmente di musica. La mia musica, cioè quella che compongo e suono, e tutto il resto, cioè la musica che ascolto sempre, adesso purtroppo soprattutto in giro per la casa perché il lockdown ci ha fermati un po’ tutti. Il MateBook 14 AMD stata una bella sorpresa da questo punto di vista, perché fa tutto quello che ci si può aspettare da un buon laptop con uno schermo grande, ma soprattutto suona bene, sia per ascoltare la musica degli altri che la mia.

Alla scoperta del MateBook 14 AMD

Dicono che la prima impressione sia quella più importante e a me ha colpito già la scatola compatta e l’aspetto di questo computer: è leggero, esteticamente carino, con un materiale che al tatto sembra subito buono e di qualità. Un design moderno e un colore grigio gradevole. La cosa molto piacevole è stata aprire il coperchio e vedere che lo schermo è davvero grande, luminoso e con un angolo di visione molto ampio: è importante per me, come capirete tra un attimo.

Ho scartato e configurato tutto quello che serve molto velocemente, aiutata anche da Windows 10 con la sua assistente digitale Cortana che ti aiuta ma soprattutto se vuoi ti permette di fare tutta la prima configurazione con i comandi vocali. E poi puoi decidere di tenerla, chiamandola semplicemente con “Hey Cortana” e chiederle di fare delle cose (tra un attimo vi dico quali) a mano libera. Se suoni la chitarra è molto utile! Il mio vecchio computer questo non lo faceva ed è stata una bella sorpresa. Ma dopo averlo configurato, ecco come funziona la mia giornata tipo e come uso il “mio” MateBook 14 AMD.

Mattina

Una musicista quando si sveglia vuole sentire della musica. Io in realtà voglio sentirla tutto il giorno. La ascolto soprattutto dal Pc, perché cerco su YouTube cose che mi interessano, oppure chiedo a Spotify di propormi cose nuove pensate per me e per il mio gusto. Di solito non uso il telefonino, perché la micro-cassa interna non suona abbastanza bene e non mi va di lasciarlo attaccato alle casse che mi fanno da monitor per il montaggio audio. Voglio ascoltare la musica senza complicazioni. Infatti, il MateBook 14 AMD è stato fondamentale, perché ha un ottimo comparto audio e suona molto bene per essere un portatile. Certo, non può avere dei bassi profondissimi perché non ha un subwoofer, ma mi permette di sentire quello che voglio e farlo con grande comodità ovunque.

Quando dico ovunque lo intendo in modo letterale: non c’è momento della giornata in casa in cui non mi porti dietro il computer. A partire dalla doccia al mattino, passando per la prima colazione. Poi, la ginnastica: yoga, esercizi e meditazione richiedono musiche appropriate e magari vedere il video di una istruttrice: il comparto video è perfettamente funzionante e più che soddisfacente: il campo visivo è molto ampio e questo è utile se stai cercando di guarda come chiudere una posizione yoga a testa in giù. Oltretutto, il computer è anche molto silenzioso, sia perché il processore Amd Ryzen 5 è capace di gestire senza fatica queste attività “basic”, sia perché le ventole, quando poi entrano in funzione magari durante un montaggio video, sono in realtà progressive e comunque ben fatte: non si sentono quasi e certamente non disturbano.

Lavoro “di ufficio”

Se uno pensa che la vita di una musicista sia solo suonare la chitarra, per studiare, per imparare nuove canzoni e per comporre, sbaglia. Intanto perché stare troppe ore con la chitarra addosso fa male: bisogna controllare sempre la postura e soprattutto fare delle pause. Ho una decina di chitarre tra quelle elettriche e quelle acustiche, le uso per ottenere musica diversa (ogni chitarra ha un suo stile e una sua sonorità) ma dopo tanti anni di pratica cerco di suonare meno e con più intenzione. Dopotutto, la musica nasce nella mente, perché è quella che comanda le dita. Ma su questo ci arriviamo tra un attimo. Prima c’è il mio “lavoro di ufficio”.

Fare la musicista e occuparsi di moda, essere presente sui social, fare da testimonial per campagne pubblicitarie, richiede un lavoro di back-office enorme: passo un sacco di tempo a contattare fornitori, valutare proposte, coordinare i progetti in corso. Questo vuol dire sostanzialmente stare al computer e lavorare a ciclo continuo: mail, web, Excel e tutto il resto. Lo schermo del MateBook 14 AMD mi è piaciuto molto anche perché è particolare: ho notato che diminuisce in modo avvertibile la luce blu. Questa è stata un’altra piacevole sorpresa, perché la luce blu fa male agli occhi. E come state capendo, passo un sacco di tempo davanti al computer.

Lavoro musicale

Ho detto che non sto sempre alla chitarra, ed è vero. Ma tutti i giorni un po’ ci lavoro: mi esercito, suono, compongo. E questo vuol dire usare il computer. Il mio stile è semplice: mi piacciono i suoni originali, vintage. Quando suono la chitarra la scelgo a seconda del progetto e dell’ispirazione, la collego alla pedaliera dove metto i pedalini tradizionali (e spesso molto vintage) che a sua volta è collegata all’amplificatore. Uso ampli diversi, tutti valvolari, la maggior parte sono Fender degli anni Sessanta. Alcuni sono miei e altri di altre marche che provo per valutarne il funzionamento. Come dicevo sempre ai miei allievi lo strumento chitarra elettrica è composta di tre parti: la chitarra, la pedaliera degli effetti e l’amplificatore. Il suono viene fuori da questa combinazione ma nasce sempre nelle dita di chi la usa, non nello strumento.

Quando ho scelto e preparato tutto, posiziono il mio microfono per registrare la musica: è uno Shure SM57, un vero classico nel settore. Ci vuole un po’ per posizionarlo, perché a seconda di come è angolato rispetto al cono dell’amplificatore il suono cambia: fino a che non sono soddisfatta lo sposto e lo risposto. Il microfono ha un attacco XLR e va alla mia scheda audio esterna, una Scarlett 2i2 di Focusrite, molto piccola e pratica, alla quale posso collegare anche un altro strumento o il microfono per cantare. La scheda si collega via Usb al computer e qui c’è stata fin da subito una bella sorpresa: il MateBook 14 AMD l’ha riconosciuta subito senza problemi, non ho dovuto scaricare nessun software o driver.

A questo punto, sono a posto e pronta per fare tutto. Posso registrare, comporre e poi lavorare ai montaggi con Cubase, finalizzare la produzione, esportare, sincronizzare con il video. Ma se ho fretta e devo solo prendere la traccia della chitarra per risentirmi o per catturare un’idea, posso usare anche Audacity, che è un programma open source molto più potente e flessibile di quello che non si pensi di solito, ed è come un coltellino svizzero: è piccolo, veloce ma ci fai tutto.

Dopo tanti anni di chitarra quotidiana, come dicevo, cerco di dosare molto la pratica: cerco di essere produttiva senza esagerare con le ore che ci passo. Ho imparato che non è tanto l’esercizio tecnico sulla chitarra, ma è soprattutto quello mentale a fare la differenza: perché impari una canzone anche immaginandola, se hai raggiunto un certo livello. Non ho certo l’orecchio assoluto, ma avendo studiato classica so anche leggere bene la musica. Tuttavia, le canzoni si imparano ad orecchio, e se ho la chitarra posso tirare giù senza problemi qualsiasi canzone da YouTube. Anche qui, il MateBook 14 AMD quasi scompare da quanto è facile e pratico da usare. Anzi, la parola giusta è “indispensabile”.

Anima social

Accanto alla musica ci sono i social: le foto e i video. Devo fare montaggi, pulizia e sincronizzazione dell’audio con il video, caricare le cose su vari sociale, guardare i commenti, rispondere. Il tempo che passo a preparare le cose per i social e a rispondere ai miei follower è moltissimo: sempre al computer, sempre con la musica, sempre sul MateBook 14 AMD. Lo ripeto, anche se può sembrare noioso, ma lo schermo è veramente buono, si inclina molto e non affatica la vista. E la musica suona bene. La tastiera non mi ha dato nessun problema: è precisa e silenziosa. Il tasto per il riconoscimento dell’impronta lo uso praticamente solo al mattino quando accendo il computer, poi il MateBook 14 AMD o lo sto usando o gli sto parlando. E devo dire che è divertente parlare al MateBook 14 AMD: sta attento e mi ascolta sempre!

La sera

Ginnastica, un po’ di relax, magari leggo qualcosa online, e poi sempre musica quando cucino. E per finire, dopocena con un film su Netflix: in questo periodo mi piacciono più che non le serie. In buona sostanza, in questi giorni ho usato tutto il giorno il computer e, anche se sono sempre stata in casa (il lockdown, ricordate?), l’ho portato in giro per tutta la casa, dimenticandomi spesso di attaccarlo alla corrente. E non mi sono mai dovuta preoccupare della carica se non quando stavo registrando, perché mi sono organizzata con una postazione che comprende anche l’alimentazione. La batteria comunque è superba.

In conclusione

Per una musicista il computer è un pezzetto di attrezzatura in più, e la stessa cosa vale anche per il mio lavoro nel mondo del fashion, dei social e per l’amministrazione. Però uno strumento deve prima di tutto funzionare bene e poi anche carino da vedere, perché ci vivi letteralmente insieme tutto il giorno. Dopotutto di una chitarra elettrica ti innamori per il suono, il manico ma anche per il look! Il MateBook 14 AMD è così: mi dispiacerà restituirlo alla fine della prova, perché mi sono trovata molto bene e soprattutto, mi è piaciuto.

