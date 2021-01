Tutti gli smartphone già usciti nel 2021

12 Gennaio 2021 – 9:43

(Foto: Redmi)Nonostante siano passati appena pochi giorni dal capodanno, sono già diversi gli smartphone usciti nel 2021. Senza considerare Xiaomi Mi 11, che ha fatto da apripista debuttando il 28 dicembre con a bordo il nuovo chip Snapdragon 888, il brand cinese ha tolto i veli da due nuovi ottimi modelli marchiati Redmi, anticipata di qualche giorno da Motorola e dalla startup F150.

Redmi Note 9T 5G e Redmi 9T

Redmi Note 9T 5G porta il 5G a un prezzo molto interessante di 269,90 euro nella configurazione con 4g di ram e 64 gb interni con uno sconto di 30 euro per le prime 48 ore sullo store ufficiale. Si basa sul chip MediaTek Dimensity 800U con 5G, processore octa-core con processo produttivo a 7 nanometri e dual sim. Lo schermo è abbondante, da 6,53 pollici full hd+, la fotocamera posteriore è tripla con sensore principale da mezzo pollice e 48 megapixel, sensore di profondità da 2 megapixel e macro da 2 megapixel infine batteria da 5000 mAh con ricarica veloce. I colori sono nero e viola.

(Foto: Redmi)Il secondo modello è Redmi 9T con una scheda tecnica semplice, ma diversi interessanti spunti come la massiccia batteria da 6000 mAh con ricarica veloce, l’ampio schermo da 6.53 pollici full hd+ e la tripla fotocamera con sensore principale da 48 megapixel, grandangolo da 8 megapixel, profondità da 2 megapixel e macro sempre da 2 megapixel. Ancora non comunicato il prezzo.

Motorola G 5G

(Foto: Motorola)Mentre nel pre-Ces 2021 Motorola ha ufficializzato quattro nuovi modelli come Moto G Play, Moto G Power, Moto G Stylus e Motorola One 5G Ace per il mercato americano, è ufficiale in Italia Moto G 5G a 369,99 euro attirando l’attenzione grazie alla connessione di nuova generazione a un prezzo accessibile di circa 350 euro con chip Snapdragon 750G con 6 gb di ram e 128 gb di memoria interna, schermo fhd+ da 6,7 pollici, batteria da 5000 mAh e fotocamera da 48 megapixel più 8 megapixel ultragrandangolare, profondità da 2 megapixel e macro da 2 megapixel.

F150 B2021, l’indistruttibile

(Foto: F150)Dalla Cina e sui siti di importazione come Aliexpress ha debuttato un nuovo economico indistruttibile ossia F150 B2021 che monta un’impressionante batteria da 8000 mAh con ricarica 18 watt che può sopravvivere in condizioni estreme di umidità e temperatura oltre che resistere anche alle cadute. La scheda tecnica è molto basilare con schermo hd+ da 5,86 pollici e quadrupla fotocamera a bassa risoluzione.Il prezzo parte da circa 80 euro.

A breve usciranno allo scoperto anche altri modelli come l’ammiraglia Honor V40 (12 gennaio) che sarà fondamentale per la ripartenza dell’ex-brand di proprietà di Huawei e l’intera nuova linea Samsung Galaxy S21 (14 gennaio) che dovrebbe contare anche sul modello Plus e quello Ultra. Inoltre, il medio range Oppo Reno 5 dovrebbe uscire dalla Cina con il nome di Find X3 Lite. Al Ces potrebbero fare capolino altri modelli, anche se non dovrebbe essere un’edizione votata troppo al mobile, visto che fra non molto sarà tempo di Mwc.

