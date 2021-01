Monitor Dell con Nvidia G-Sync a meno di 250 euro

12 January 2021 – 18:55

Amazon propone oggi in offerta un interessante monitor da gaming, estremamente versatile, e dal rapporto qualità/prezzo imbattibile: il Dell S2721HGF.

The post Monitor Dell con Nvidia G-Sync a meno di 250 euro appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico