L’Inferno in scatola: 5 giochi da tavolo a tema dantesco

12 Gennaio 2021 – 18:03

Il gioco Dante Alighieri: Comedia – Inferno (Fonte: Sir Chester Cobblepot)Probabilmente Dante Alighieri non lo avrebbe mai immaginato, ma a 700 anni dalla sua morte (datata 1321) esiste un filone di giochi da tavolo ispirati all’opera immortale del poeta fiorentino.

È il caso di Dante Alighieri: Comedia – Inferno, che permette ai giocatori di accompagnare Dante e Virgilio tra le perdute genti, attraverso i cerchi dell’Inferno, in un gioco di carte semplice da spiegare e con un regolamento originale di draft a spirale. Collezionare incontri permette di guadagnare punti, ma attenzione a cadere in tentazione: prendere troppe copie uguali della stessa carta impedirà di fare punti. L’idea è del game designer Federico Latini, prodotta dalla casa editrice Sir Chester Cobblepot, italiana con sede a Ravenna, nonostante il nome british. La Comedia – Inferno è un gioco di carte adatto a tutti e bello anche da vedere, perché illustrato con le indimenticabili incisioni di Gustave Doré. Al momento è possibile preordinare una copia qui. Si tratta di una speciale edizione limitata (solo 700 copie e stanno finendo rapidamente), edita da Top Hat Games e disponibile in primavera. In futuro è possibile ci siano altre edizioni, ma per ora questa è l’unica confermata.

L’iniziativa rientra ufficialmente nell’ambito delle celebrazioni nazionali in onore del Sommo Poeta fiorentino, grazie al sostegno del Comune di Gradara e della Regione Marche. Ma ci sono anche altri giochi a tema “Dante Alighieri”. Secondo il sito Boardgamegeek, riferimento internazionale per il mondo dei giochi da tavolo, il più apprezzato dagli utenti è The Age of Dante: Montaperti e Campaldino, un wargame a esagoni per due giocatori, uscito nel 2010. La peculiarità di questo gioco è quella di essere un print&play, cioè un gioco che si può scaricare, stampare e giocare gratuitamente.

C’è poi Dante’s Inferno, un gestionale con elementi di commercio, il cui obiettivo è quello di far arrivare il proprio personaggio al nono circolo dell’Inferno, per poi sconfiggere Lucifero stesso. Su Kickstarter ci avevano provato anche gli spagnoli di Blazing Dices, ma il loro Hell’s Rising: Dante’s Adventures non aveva fatto breccia e la raccolta fondi online era fallita.

Rimanendo nell’ambito del gioco analogico, ma uscendo dal mondo dei giochi in scatola, infine, segnaliamo infine egli evocativi mazzi di carte da poker a tema dantesco realizzati in crowdfunding dal disegnatore Stefano Protino.

