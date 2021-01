La nuova workstation mobile Fujitsu CELSIUS H7510

12 January 2021 – 17:51

Fujitsu ha presentato la sua nuova workstation portatile CELSIUS H7510, già disponibile in Italia: display da 15,6 pollici e tanta potenza.

The post La nuova workstation mobile Fujitsu CELSIUS H7510 appeared first on Punto Informatico.

Fonte: Punto Informatico