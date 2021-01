Il nuovo iPad Mini avrà lo schermo un po’ meno mini

12 Gennaio 2021 – 6:43

(Foto: Apple)iPad Mini di sesta generazione potrebbe fare capolino a marzo, a circa un anno dal precedente modello, e andrebbe a modificare un design rimasto pressoché intatto sin dal debutto. Grazie a cornici più strette sarà infatti possibile aumentare la diagonale del display senza intaccare troppo l’ingombro complessivo.

D’altra parte, l’intento di iPad Mini è chiaro sin dal nome e la compattezza deve rimanere un must della categoria più piccola e economica dei tablet Apple. Secondo le voci che arrivano da MacOtakara, dai 7,9 pollici classici si salirebbe a 8,4 pollici con un guadagno netto di mezzo pollice ossia circa 1,27 centimetri di diagonale in più.

Grazie alle cornici che si assottigliano attorno al display, però, le dimensioni finali dovrebbero rimanere molto simili a quelle dei modelli precedenti, un po’ come già visto con iPad Air di terza generazione con una migliore ottimizzazione dell’ingombro. Nonostante uno schermo più generoso e spazi invariati, l’hardware dovrebbe salire di livello, aggiornandosi agli ultimi componenti.

Possibile il salto del processore al chip Apple A13 Bionic della famiglia iPhone 11, più che preventivabile un miglioramento della batteria e anche della resa delle fotocamere piazzate su fronte e retro. Due punti fermi dovrebbero essere il TouchId ovvero il pulsante per accendere e spegnere il tablet e per leggere l’impronta digitale e la compatibilità con la Apple Pencil. L’ingresso lightning sarà piazzato, come tradizione, sul fondo e si spera ci sarà a bordo anche il jack da 3,5 mm.

La data di debutto potrebbe coincidere con marzo prossimo, quando dovrebbero essere aggiornate anche le linee degli altri tablet degli iPad Pro da 11 e 12.9 pollici. Qui, tutte le altre presentazioni di Apple previste per il 2021. Ricordiamo che il prezzo di lancio della quinta generazione di iPad Mini del 2019 era di 459 euro, possibile che si parta da una soglia molto simile.

